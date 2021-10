Vecino non ipoteca la qualificazione: 0-0 in Uruguay-Colombia

Lo scontro diretto per le qualificazioni ai Mondiali tra Uruguay e Colombia finisce 0-0, così come Paraguay-Argentina (vedi articolo). Per Vecino novanta minuti in campo.



PAREGGIO – Gioca tutta la partita Matias Vecino, nel pareggio fra Uruguay e Colombia. Al Gran Parque Central, lo stadio del Nacional ossia il club dove il centrocampista dell’Inter è cresciuto, finisce 0-0. Luis Suarez ha una chance enorme in avvio, ma spara a lato col destro da buona posizione. Quando il Pistolero fa centro è invece in fuorigioco sul cross da sinistra, l’assistente annulla. A venti minuti dalla fine miracolo di Fernando Muslera su tiro a botta sicura di Duvan Zapata. L’Uruguay di Vecino tornerà in campo all’1.30 della notte italiana fra domenica e lunedì a Buenos Aires contro l’Argentina, fermata sempre sullo 0-0 dal Paraguay.