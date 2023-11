Ucraina-Italia, diversi cambi in formazione. In campo molta Inter

Questa sera va in scena l’ultimo atto delle qualificazioni agli Europei. All’Italia basta un pareggio contro l’Ucraina per qualificarsi a Euro 2024, ma non bisogna rischiare. Diversi cambi di formazione per Luciano Spalletti, che però non rinuncia ad alcuni calciatori dell’Inter.

MATCH POINT – Contro l’Ucraina, l’Italia di Luciano Spalletti deve ottenere almeno un pareggio per qualificarsi a Euro 2024. L’Italia sa bene che non può permettersi il rischio di giocare per il pari, soprattutto dopo le ultime eliminazioni contro Svezia e Macedonia del Nord. Lo sa bene anche il CT della Nazionale, che ha pensato a una formazione diversa rispetto all’ultima uscita. Ancora tanta Inter in campo, come venerdì contro la Macedonia del Nord. Spalletti non vuole rinunciare ai ragazzi di Simone Inzaghi per conquistare la qualificazione. Nel solito 4-3-3 la probabile formazione per Ucraina-Italia, stando a quanto riporta Sky Sport, sarà Donnarumma, Di Lorenzo, Mancini, Acerbi, Dimarco; Frattesi, Jorginho, Barella; Politano, Scamacca, Chiesa.