Locatelli prova per Juventus-Inter: arrivano i giorni della scelta per Allegri – SM

Locatelli vuole giocare Juventus-Inter, nonostante la frattura della X costola riportata nove giorni fa contro il Cagliari. Il centrocampista adesso proverà a capire le possibilità, spiega Sport Mediaset.

RECUPERO POSSIBILE? – A sei giorni da Juventus-Inter non è così scontata l’assenza di Manuel Locatelli. Anzi: dopo l’infortunio contro il Cagliari, con frattura della X costola, il centrocampista prova il recupero lampo. Oggi ultimo giorno di stop per la Juventus, da domani si torna al lavoro alla Continassa. Dove Locatelli sarà valutato, per capire quanto la frattura gli dia fastidio. Sport Mediaset aggiunge come lo stesso discorso sarà fatto per la lombalgia di Fabio Miretti, che non ha partecipato alle partite dell’Italia Under-21. A centrocampo possibile che per Juventus-Inter, non dovesse farcela Locatelli, possa giocare Adrien Rabiot centrale adattato oppure venga lanciato Hans Nicolussi Caviglia, solo una presenza stagionale prima della sosta. Timothy Weah ha invece recuperato e manda Weston McKennie interno: quest’ultimo non preoccupa dopo aver lasciato il ritiro degli Stati Uniti.