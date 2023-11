Locatelli, svelata l’entità dell’infortunio: rientra in Juventus-Inter? − SI

Locatelli si è infortunato e dunque non sarà presente nei prossimi impegni dell’Italia contro Macedonia del Nord e Ucraina. Svelata l’entità dell’infortunio in vista di Juventus-Inter.

ULTIME − Manuel Locatelli si è fratturato lievemente la decima costola. Questa la diagnosi del problema del centrocampista della Juventus, il quale ha lasciato il ritiro della Nazionale italiana. Come riferisce Sportitalia, il giocatore è rientrato già alla Continassa dove farà terapie per rientrare in tempo per Juventus-Inter, sfida in programma per il 26 novembre.