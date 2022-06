La Turchia si sbarazza delle Far Oer con un poker. Calhanoglu assist-man

Turchia batte Far Oer 4-0. In campo per tutti e 90 minuti il centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu. Suo l’assist per il terzo gol della nazionale turca

VITTORIA FACILE − Buon esordio in Nations League (Lega C) per la Turchia dell’interista Calhanoglu. La nazionale di Kuntz si è sbarazzata agevolmente delle isole Far Oer per 4-0. Match senza storia sin dall’inizio con l’ex Roma Cengiz Under che sblocca il match al 37′. Nella ripresa, Turchia devastante. Al minuto 47, Dervisoglu fa 2-0, mentre nel finale in gol anche Dursun e Demiral. Bene il centrocampista dell’Inter Calhanoglu, assist-man per la terza rete della sua Nazionale.