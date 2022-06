Gnonto: «Via dall’Italia per giocare di più. Inter come casa, la mia famiglia»

Gnonto, autore dell’assist per il gol di Pellegrini in Italia-Germania (vedi report), ha parlato ai microfoni di Rai Sport. Il classe 2003 ha raccontato la sua scelta di lasciare l’Inter

VIA PER GIOCARE − Gnonto racconta la sua scelta di lasciare l’Inter: «Settimana strana ed emozionante. Il mister mi ha dato un’occasione grazie allo stage, io l’ho sfruttata al massimo. Essere qua è già un privilegio e un onore. Via dall’Italia per giocare? Bisogna giocare a quest’età, ho preso un grande rischio perché all’Inter ero di famiglia, era casa mia. Ma grazie ai procuratori e alla famiglia, ho preso la scelta a me più consona».