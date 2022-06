Pellegrini illude l’Italia, pari immediato della Germania. Un ex Inter incanta!

Italia-Germania 1-1, segna Pellegrini ma pareggia dopo pochi minuti Kimmich. Gli azzurri pareggiano la prima uscita in Nations League. Che impatto per l’ex Inter Gnonto

PARITÀ − Dopo la batosta contro l’Argentina a Wembley, l’Italia è chiamata ad una risposta con la Germania nella prima giornata del gruppo A di Nations League. Il CT Mancini schiera un trio inedito in attacco composto da Politano, Pellegrini e Scamacca. Ed è proprio l’attaccante del Sassuolo a rendersi pericoloso al minuto 34 con una conclusione dalla distanza che centra il palo. La Germania però c’è e pochi minuti più tardi sfiora il gol del vantaggio con Gnabry. Da pochi passi, l’esterno del Bayern Monaco spara in curva. Nella ripresa, l’Italia parte forte e con maggiore personalità. Dopo alcune potenziali occasioni targate Politano e Scamacca, al 70′ arriva l’1-0 azzurro. L’esordiente Gnonto va via a destra, palla in mezzo e anticipo puntuale di Pellegrini. Il vantaggio azzurro però dura pochissimo poiché appena due minuti più tardi pareggia i conti la Germania con Kimmich, lesto a mettere dentro un rimpallo tra Werner e Acerbi. Presunto tocco, considerato involontario, dell’attaccante del Chelsea. Nel finale, valzer di cambi con gli ingressi di altri due esordienti: Cancellieri e Ricci. Minuti nelle gambe anche per Dimarco dell’Inter. Solo panchina invece per Barella.