Turchia-Montenegro, le formazioni ufficiali: la scelta su Calhanoglu

Turchia-Montenegro si gioca al Besiktas Park di Istanbul alle 20.45: sfida valevole per le qualificazioni ai Mondiali Qatar 2022. Il Commissario Tecnico Senol Gunes punta sul centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu

PRESENTE – Nel 4-1-4-1 di Senol Gunes non manca, come previsto, Hakan Calhanoglu. Il centrocampista dell’Inter sarà infatti regolarmente in campo nella linea alle spalle dell’unica punta Burak Yilmaz nella sfida di questa sera che vedrà la Turchia sfidare il Montenegro per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022.

TURCHIA-MONTENEGRO – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Turchia: Altay Bayindir; Zeki Celik, Kaan Ayhan, Demiral, Müldür; Okay Yokuslu; Cengiz Ünder, Yusuf Yazici, Calhanoglu, Kenan Karaman; Burak Yilmaz.

A disposizione: Gunok, Ugurcan Cakir, Öztürk, Bardakci, Ucan, Ridvan Yilmaz, Antalyali, Karaca, Ünal, Köckü, Aktürkoglu

Commissario tecnico: S. Gunes.

Montenegro: Mijatovic; Tomasevic, Vujacic, Savic, Vesovic; Haksabanovic, Scekic, Kosovic, Marusic; Bozovic, Djurdjievic.

A disposizione: Dragojevic, Agovic, Lagator, Radunovic, Vukcevic, Osmajic, Beciraj, Martinovic, Raikovic, Vulaj, Ivanovic, Simic.

Commissario tecnico: M. Radulovic.