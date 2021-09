Slovenia-Slovacchia, le formazioni ufficiali: Skriniar irrinunciabile

Slovenia-Slovacchia si gioca allo Stadion Stozice di Lubiana alle 20.45: sfida valevole per le qualificazioni ai Mondiali Qatar 2022. Irrinunciabile Milan Skriniar dell’Inter, schierato regolarmente in campo dal Commissario Tecnico Stefan Tarkovic,

IRRINUNCIABILE – Come da pronostico, nessun riposo per Milan Skriniar in nazionale. Il difensore dell’Inter sarà infatti regolarmente in campo questa sera a Lubiana, per guidare la sua squadra nella sfida contro la Slovenia valevole per la qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022.

SLOVENIA-SLOVACCHIA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Slovenia: Oblak; Stojanovic, Blazic, Mevlja, Balkovec; Stulac, Zajc; Ilicic, Lovric, Mlakar; Sesko

A disposizione: Belec, Vekic, Skubic, Aljaz Struna, Bijol, Sporar, Crnigoj, Bohar, Jurcevic, Zahovic, Cerin, Stankovic.

Commissario tecnico: M. Kek

Slovacchia: Rodak; Holube, Skriniar, Satka, Pekarik; Kucka, Lobotka, Hamsik; Weiss, Bozenik, Schranz

A disposizione: Valjent, Jirka, Duda, Suslov, Bero, Hrosovsky, Koscelnik, Hancko, Mak, Strelec.

Commissario tecnico: S.Tarkovic