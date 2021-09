Russia-Croazia, le formazioni ufficiali: Perisic, ruolo diverso rispetto all’Inter

Russia-Croazia si gioca al Luzhniki Stadium di Mosca alle 20.45: sfida valevole per le qualificazioni ai Mondiali Qatar 2022. Ruolo diverso per Ivan Perisic, che giocherà più avanzato rispetto all’Inter. In campo anche Marcelo Brozovic.

ENTRAMBI TITOLARI – Russia-Croazia di questa sera vedrà in campo entrambi i giocatori dell’Inter, ovvero Marcelo Brozovic e Ivan Perisic. Quest’ultimo con un ruolo diverso rispetto a quello coperto in nerazzurro, ovvero in posizione più avanzata nel 4-2-3-1 del CT Zlatko Dalic.

RUSSIA-CROAZIA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Russia: Guilherme; Mario Fernandes, Diveev, Dzkiklya, Karavaev; Kuzyaev, Barinov, Golovin; Ionov, Alesei Miranchuk, Zakharyan.

A disposizione: Dyupin, Lunev, Osipenko, Cheryshev, Zabolotny, Smolov, Bakev, Zobnin, Samoshnikov, Sutormin, Erokhin, Mukhin.

Commissario tecnico: V. Karpin.

Croazia: Livakovic; Sosa, Gvardiol, Lovren, Juranovic, Kovacic, Brozovic; Perisic, Pasalic, Vlasic; Kramaric.

A disposizione: Ivusic, Sluga, Uremovic, Barisic, Caleta-Car, Ivanusec, Moro, Livaja, Skoric, Majer, Orsic, Colak

Commissario tecnico: Z.Dalic