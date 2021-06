Turchia-Italia, le scelte di Mancini: Barella regolarmente al suo posto

Turchia-Italia di domani sarà la partita inaugurale di Euro 2020. Per l’esordio degli azzurri nella rassegna continentale il commissario tecnico Roberto Mancini si affiderà ai suoi fedelissimi tra i quali il nerazzurro Nicolò Barella.

Finalmente è arrivato il momento che si attendeva da più di un anno. Domani allo Stadio Olimpico di Roma inizierà finalmente l’Europeo del 2020 con Turchia-Italia. Il commissario tecnico Roberto Mancini, alle prese con le defezioni dovute agli infortuni a centrocampo come quella di Stefano Sensi e quella ormai quasi scontata, ma non ancora definitiva, di Lorenzo Pellegrini, si affiderà comunque ai suoi fedelissimi. A centrocampo spazio quindi a Nicolò Barella insieme al campione d’Europa Jorginho e a Manuel Locatelli, che prenderà il posto di Verratti ancora non in perfette condizioni fisiche. Partirà dalla panchina l’altro giocatore dell’Inter convocato, Alessandro Bastoni.