Lautaro Martinez vuole lasciare l’Inter? A quanto risulta no, ma di certo mandare in avanscoperta il proprio agente va nella direzione di chi vuole ottenere qualcosa. Il mercato non è ancora iniziato ufficialmente ma le incongruenze tra il dire e il fare sono già troppe

GIOCO DELLE PARTI – L’Inter deve vendere Lautaro Martinez per monetizzare. Anzi no, Lautaro Martinez deve lasciare l’Inter per fare il salto di qualità in carriera. Delle due, l’una. Oppure entrambe. La situazione intorno all’attaccante argentino non è delle più rosee. Al numero 10 è stato promesso un rinnovo di contratto, che è stato proposto e rispedito al mittente. Le parole dell’agente Alejandro Camano (vedi dichiarazioni) non fanno altro che mettere pressione all’ambiente nerazzurro. Sono dichiarazioni legittime, sicuramente antipatiche, ma fanno parte del gioco del mercato. Con una differenza. L’entourage di Lautaro Martinez dovrebbe preoccuparsi solo del contratto del proprio assistito, non del valore del suo cartellino attribuito e deciso dall’Inter. Lautaro Martinez non è mai stato messo sul mercato dall’Inter, che può perderlo solo in caso di offerta da capogiro. La famosa clausola da 111 milioni di euro nelle due prime settimane di luglio, o qualcosa di ancora più remunerativo per le casse nerazzurre. Il prezzo lo fa l’Inter, non Lautaro Martinez. Che può solo decidere se firmare o meno il rinnovo, accettando o rifiutando le cifre e le condizioni proposte. Se l’argentino vuole restare a Milano e il Club vuole puntarci, lo dimostrino.