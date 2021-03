Skriniar protagonista in Slovacchia-Malta: assist oltre al gol! Ma non vince

Skriniar ha giocato per intero Slovacchia-Malta, partita di qualificazione ai Mondiali. Il difensore dell’Inter ha firmato un gol e un assist, ma non è riuscito a far vincere i suoi.

SERATA AGRODOLCE – Milan Skriniar è il migliore della Slovacchia, con un gol e un assist, ma nonostante ciò non riesce a far vincere la sua nazionale. Finisce 2-2 la partita di Trnava contro Malta, secondo pareggio consecutivo per la selezione guidata da Stefan Tarkovic. Gli ospiti, allenati da Devis Mangia, vanno addirittura al riposo sullo 0-2: in gol Luke Gambin al 16′ e Alexander Satariano quattro minuti dopo. Poi entra in corsa Skriniar, che serve l’assist a David Strelec al 49′ e pareggia anche lui quattro minuti più tardi (vedi articolo). Ma non basta: è 2-2 e la Slovacchia è già a -4 dalla Russia prima a punteggio pieno.