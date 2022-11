Wilmots: «Su Lukaku bisogna correre il rischio, non c’è nessuno come lui»

Wilmots ritiene Romelu Lukaku indispensabile per il Belgio. L’attaccante dell’Inter, out per infortunio nelle prime due partite del Mondiale, dovrebbe recuperare per la terza del girone

CORRERE RISCHIO − L’ex giocatore e CT del Belgio Marc Wilmots non ha dubbi sull’indispensabilità dell’attaccante dell’Inter: «Capisco perfettamente che Didier Deschamps abbia rimosso Karim Benzema dalla Francia. Sento già dire: perché Romelu Lukaku è ancora con il Belgio? È diverso. Tanto per cominciare, la Francia ha ancora Mbappé, Griezmann, Giroud, Dembélé e Coman davanti. Noi non abbiamo questo lusso. Non abbiamo in rosa un altro attaccante dirompente come Lukaku, quindi dobbiamo correre il rischio. Anche lui è in buone mani, ovvero quelle di Lieven Maesschalck. Quattro settimane prima del Mondiale anche io dovetti recuperare da un problema al menisco, ma grazie a lui riuscii a rimettermi in sesto e partecipare al torneo». Così a Het Nieuwsblad.