Skriniar, settimana già decisiva per il rinnovo con l’Inter. Poi gli altri – SM

Milan Skriniar presto potrebbe mettere nero su bianco dopo aver raggiunto l’accordo con l’Inter per il rinnovo. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, già questa sarà una settimana decisiva.

IN SETTIMANA – È tempo di rinnovi in casa Inter. Settimana decisiva per l’accordo definitivo, soprattutto per quanto riguarda Milan Skriniar. La dirigenza conta di trovare l’accordo con l’entourage del giocatore in video-call per cercare di chiudere quello che sarebbe il vero grande colpo del mercato di gennaio. L’Inter offre 6 milioni più bonus al giocatore. Dopo il difensore slovacco, poi sarà il turno degli altri giocatori in scadenza come Edin Dzeko e Matteo Darmian che però prima dovranno rinunciare a qualcosa.