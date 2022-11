Batistuta: «Lautaro Martinez si è fatto un nome all’Inter! Alvarez lo amo»

Lautaro Martinez e Julian Alvarez sono i due attaccanti dell’Argentina insieme ovviamente a Messi. Batistuta stravede per i due giocatori di Inter e Manchester City. Le sue parole a Olé

NOVE ALBICELESTE − Da ex grande attaccante Gabriel Batistuta dice la sua sui due nove dell’Argentina: «Come vede i numeri nove dell’Argentina? Li vedo bene, non ce ne sono di più grandi come eravamo prima, giocano un po’ diversamente. Amo Julián Álvarez, mi piace molto Lautaro Martínez. Non siamo messi così male. Julián è andato di recente in Europa, sta giocando in una squadra dove non è facile trovare un posto ma tuttavia ci è riuscito, lo tengono molto in considerazione. E Lautaro Martínez è all’Inter da quattro anni, si è fatto un nome, gioca. Sono attaccanti affermati».