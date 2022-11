Inter in Qatar, Ausilio e Zanetti già lì. Baccin in arrivo: presenza non banale

L’Inter arriva in Qatar anche con i propri dirigenti. Da Zanetti ad Ausilio a Baccin. La presenza di quest’ultimo non è da trascurare, il lavoro sotto traccia nerazzurro è iniziato

INTER IN QATAR − Il Mondiale in Qatar è ufficialmente partito. Ieri è avvenuta la partita inaugurale tra i padroni di casa e l’Ecuador, terminata col successo più che meritato della nazionale sudamericana. Oggi in campo anche un po’ di Inter con Denzel Dumfries e Stefan de Vrij impegnati nel pomeriggio in Senegal-Olanda. Poi in successione toccherà a Lautaro Martinez (Argentina-Arabia Saudita domani alle 11) e a Marcelo Brozovic (Marocco-Croazia mercoledì sempre alle 11). Per l’esordio di Romelu Lukaku col Belgio, invece, bisognerà aspettare ancora un altro po’. Tanta Inter in campo ma anche qualche schizzo tra gli spalti. Infatti, oltre a Javier Zanetti, arrivato a Doha sotto le spoglie di commentatore televisivo, è atterrato anche il Direttore Sportivo Piero Ausilio. Presto peraltro gli farà compagnia anche il vice Dario Baccin.

MERCATO − Oltre a fare da chioccia ai vari nazionali impegnati nella competizione, i due lavoreranno soprattutto in ottica mercato. Nella lista nerazzurra, ad oggi, sarebbero due in particolare i nomi da Mondiale: Marcus Thuram e Yunus Musah. Rispettivamente attaccante della Francia e centrocampista degli Stati Uniti. Questa sera alle 20, la nazionale a stelle strisce esordirà contro l’Iran. E il giovane classe 2002 del Valencia dovrebbe scendere in campo dal primo minuto. Ma la presenza del duo Ausilio-Baccin prospetta anche altro. Quest’ultimo, infatti, è l’uomo delle missioni estere. Ovvero colui chiamato ad individuare giovani talenti da sottoporre sotto la lente di ingrandimento dei vari Marotta e Ausilio stesso. Sicuramente Thuram e Musah non saranno i soli due profili da visionare, il lavoro sotto traccia dell’Inter è già partito.