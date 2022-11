Senegal-Olanda, Van Gaal a tre dietro ma con uno solo dell’Inter: la probabile formazione

Dopo la partita inaugurale di ieri tra Ecuador e Qatar, il Mondiale entra nel vivo anche con le altre sfide dei gironi. Oggi due giocatori dell’Inter impegnati, entrambi con l’Olanda, contro il Senegal. Di seguito la probabile formazione degli “Oranje”.

LA PROBABILE FORMAZIONE – Olanda pronta a fare il suo debutto al Mondiale in Qatar contro il Senegal orfano di Sadio Mané. Van Gaal pronto a confermare la difesa a tre come all’Inter, ma senza Stefan de Vrij, attualmente in svantaggio rispetto Timber, van Dijk e Aké, che invece dovrebbero comporre il trio difensivo. A proposito di Inter, però, ci sarà spazio sulla fascia destra per Denzel Dumfries.

Di seguito la probabile formazione dell’Olanda (3-4-1-2): Pasveer; Timber, va Dijk, Aké; Dumfries, Berghuis, De Jong, Blind; Gakpo; Bergwijn, Janssen.