Bordon: «Onana cresce e si adatta. Investimento da parte dell’Inter»

Ivano Bordon, ex storico portiere dell’Inter e Campione del Mondo con l’Italia nel 1982, in un’intervista su Serie A News ha espresso la sua opinione riguardo André Onana.

IN CRESCITA – Bordon esprime la sua opinione riguardo il nuovo portiere dell’Inter: «André Onana è un buon portiere, non era semplice raccogliere l’eredità ed il peso lasciato da Samir Handanovic. Di certo lo sloveno lo starà aiutando dentro e fuori dal campo. Poi il ragazzo l’ho visto bene, si sta adattando con criterio al nostro campionato. L’Inter ha fatto un investimento importante su di lui, ma Onana sta mostrando qualità e di avere una crescita costante. Spero possa essere una scommessa riuscita per Inzaghi e Marotta».

Fonte: serieanews.com – Alessandro Montano