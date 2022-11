Svizzera-Camerun, Onana regista difensivo: la pagella – TS

André Onana è sceso in campo in Svizzera-Camerun, partita conclusasi con la vittoria degli elvetici per 1-0. Ecco l’analisi della prestazione secondo Tuttosport

PAGELLA – Svizzera-Camerun si è conclusa con il punteggio di 1-0. André Onana, in campo per 90′, nonostante la sconfitta, ha disputato un’ottima gara tanto che, Tuttosport, gli attribuisce il voto di 6,5: il portiere, secondo il quotidiano, è inattivo per tutto il primo tempo. Incolpevole sul gol, nella ripresa si distingue come regista difensivo della squadra.

Fonte: Tuttosport – A. Scu