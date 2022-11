Costacurta: «Il Napoli contro l’Inter può chiudere il campionato in anticipo!»

Alessandro Costacurta in una lunga intervista concessa al collega Federico Masini questa mattina su Tuttosport, ha parlato della lotta scudetto e in particolare della sfida tra Napoli e Inter nel 2023. Poi l’ex difensore del Milan ha espresso una sua opinione sul ritorno di Romelu Lukaku e gli ottavi di finale di UEFA Champions League.

PARTITA DECISIVA – Costacurta si proietta già all’inizio del campionato nel 2023, con il big-match tra Inter e Napoli: «Quella partita, dopo un lungo e insolito stop, potrebbe dare una scossa al campionato e portare al Napoli quella pressione di cui parlavo prima. Se i ragazzi di Spalletti usciranno indenni dalla partita con l’Inter, allora potranno davvero sognare. Il 4 gennaio il campionato potrebbe riaprirsi, ma anche chiudersi prematuramente. Inter nel 2023 Nell’ultimo mese di campionato hanno già ripreso a correre e sono sicuro che torneranno a fare molti punti, a dare fastidio a tutti grazie ai recuperi dei vari Brozovic, Lukaku».

SU LUKAKU – : Costacurta risponde a una domanda legata all’attaccante belga, in particolare la possibilità di vedere una squadra migliorata in difesa dopo il ritorno del suo centravanti: «Indubbiamente le grandi partite di questa stagione, penso a quelle col Barcellona, l’Inter le ha fatte quando ha abbassato il baricentro, quindi capisco il ragionamento».

OTTAVI DI FINALE – Costacurta ritiene fortunati i sorteggi dell’Inter: «Sarò banale e ripetitivo, ma secondo me entrambe hanno avuto un sorteggio fortunato, non tanto per il valore di Porto e Tottenham, quanto per chi hanno evitato nel sorteggio. Meglio non affrontare squadre come Psg, City o Real Madrid, no? Saranno ottavi probabilmente equilibrati, ma entrambe possono superare il turno».

Fonte: Tuttosport – Federico Masini