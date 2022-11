Tottenham risponde su Emerson Royal e punta Bastoni! Inter subito chiara – TS

L’Inter torna a interessarsi a Emerson Royal (vedi QUI) e il Tottenham risponde con Alessandro Bastoni. Nuove insistenti voci riguardo l’interesse di Antonio Conte per il giovane difensore nerazzurro. Ma come ribadito questa mattina da Tuttosport, la dirigenza mette subito le cose in chiaro.

INTERESSE VIVO – Come una sorta di risposta all’interesse dell’Inter per Emerson Royal, il Tottenham continua a corteggiare Alessandro Bastoni. Il club inglese tornerà alla carica per il giovane difensore dell’Inter ma, come la scorsa estate, il calciatore non ne vuole sapere di lasciare Milano. Al momento, quindi, non dovrebbero esserci spiragli per un addio immediato, dato che a quel punto la proposta dovrà essere veramente indecente per lasciar partire un giocatore prezioso per il club. Tenendo sempre conto dei famoso “attivo” entro il 30 giugno del 2023, (cifra che si è abbassata grazie alla qualificazione agli ottavi di Champions League e che potrebbe quindi scendere ulteriormente in base al cammino europeo di Lautaro Martinez e compagni) preferirebbe chiaramente vendere o chi non ha convinto in pieno, vedi Robin Gosens.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna