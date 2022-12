Olanda-Argentina, Scaloni col dubbio in mezzo. E Lautaro Martinez?

Vigilia di Olanda-Argentina, quarto di finale del Mondiale in Qatar. Scaloni ha un dubbio di formazione a centrocampo, mentre per Lautaro Martinez si prospetta un’altra panchina

LE ULTIME − Sarà un Lautaro Martinez ancora in panchina? Probabilmente sì. In Olanda-Argentina, il Toro siederà inizialmente in panchina a guardare il compagno all’Inter Dumfries correre sulla fascia destra. Scaloni ha un dubbio di formazione che non riguarda la titolarità o meno dell’attaccante dell’Inter. Con Rodrigo De Paul acciaccato, il CT argentino dovrà decidere se schierare Enzo Fernandez o Exequiel Palacios. Continua il portale argentino TyC Sports, in avanti sempre favorita la coppia Messi-Julian Alvarez, supportata dal rientro di Angel Di Maria.