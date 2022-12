Inter-Salisburgo, beffa ‘streaming’ con la complicità degli austriaci! − CdS

Ieri è andata in onda Inter-Salisburgo, sfida amichevole vinta dai nerazzurri 4-0. Gara trasmessa via streaming a pagamento dal club nerazzurro e per un tempo gratis dal canale YouTube del club austriaco

BEFFA − Come contro lo Gzira United, l’Inter ha deciso di mettere a pagamento la messa in onda della sua seconda sfida amichevole a Malta, ovvero Inter-Salisburgo. I nerazzurri hanno trionfato 4-0 con le reti di Mkhitaryan, Acerbi, autorete di Bernardo e Valentin Carboni. Tutto bene in campo con una curiosa beffa proprio in merito alla visione. Rispetto alla gara contro i maltesi (pagamento 2.49 euro), quella contro gli austriaci ha avuto un prezzo pari a 3.49. Con visione sul canale ufficiale Facebook dell’Inter. Ma la beffa è arrivata proprio dal Salisburgo che per un tempo ha trasmesso la gara gratis sul proprio canale YouTube senza limitare il segnale al territorio austriaco. Errore risolto nell’intervallo con l’intervento proprio della Beneamata. Sempre su YouTube, peraltro, anche altri canali stranieri diffondevano lo streaming senza costi.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno