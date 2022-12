Mkhitaryan tra i migliori anche in Inter-Salisburgo, sempre più leader!

Henrikh Mkhitaryan continua a offrire ottime prestazioni anche in questa fase di preparazione alla seconda parte di stagione. Il centrocampista armeno è stato ancora una volta tra i migliori anche in Inter- Salisburgo, riuscendo a siglare la rete del vantaggio nerazzurro.

CALCIATORE DI QUALITÀ − Henrikh Mkhitaryan dopo un inizio di stagione al di sotto delle aspettative, pian piano ha saputo conquistarsi un ruolo da protagonista. Dopo l’infortunio di Brozovic, l’armeno ha infatti trovato la continuità che gli era mancata nelle prime partite e ha dato così sfoggio delle sue grandi doti tecniche. In fase di preparazione invernale il centrocampista dell’Inter sta continuando a far vedere quanto di buono ha fatto fino a novembre. Mkhitaryan si è infatti presentato con una condizione fisica tra le migliori di tutta la squadra e i risultati di ciò sono ben visibili sul campo. Nelle prime due amichevoli di questo mese di dicembre ha trovato il gol in entrambe le gare disputate. E ieri contro il Red Bull Salisburgo è risultato ancora una volta tra i migliori in campo. Una rete più un autogol propiziato. Comunque le risposte positive stanno arrivando anche dal resto della squadra, e ciò fa ben sperare in vista delle ripresa del campionato a gennaio.