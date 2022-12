Dimarco: «Lukaku lavori forte per aiutarci. Al massimo per il Napoli»

Lukaku tornerà a disposizione dell’Inter nei prossimi giorni, dopo un periodo di pausa a seguito della rovinosa eliminazione del Belgio ai Mondiali. Di questo ha parlato Dimarco intervistato da Sport Mediaset dopo il 4-0 al Red Bull Salisburgo, dove è stato fra i migliori (vedi pagelle).

PERCORSO PER INTER-NAPOLI – Federico Dimarco vede Inter-Red Bull Salisburgo come un passaggio in vista della ripresa: «Penso che abbiamo fatto un’ottima partita, contro un avversario di livello superiore rispetto alla partita prima. Però stiamo lavorando bene, cercheremo di arrivare al massimo contro il Napoli. Obiettivo dare continuità? Quello penso che sia ovvio, perché vincere col Napoli vuol dire accorciare la classifica e avvicinarci agli altri. La sosta? Comunque non è stare fermi in estate dove stai fermo un mese e passa, siamo stati fermi dieci giorni. Abbiamo recuperato un po’, avevamo giocato tanto negli ultimi mesi. Adesso dobbiamo ripartire forte per gennaio. Il ritorno di Romelu Lukaku fondamentale? Questo sicuramente. Penso che debba lavorare forte e aiutare la squadra come ha fatto gli anni che era qua».