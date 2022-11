Marocco-Croazia, Dalic con Brozovic e due ex Inter dal 1′: la probabile – TS

Marocco e Croazia si sfideranno, quest’oggi, alle 11. Il CT Dalic, secondo Tuttosport, affiderà le chiavi del centrocampo a Brozovic. Con lui in campo altri due ex Inter.

LE SCELTE – Marocco-Croazia apre il gruppo E. Per la sfida in programma questa mattina alle 11, il CT Dalic non rinuncia a Brozovic: il centrocampista dell’Inter sarà il perno del centrocampo croato davanti alla difesa. Accanto a lui agirà l’ex nerazzurro, oggi al Chelsea, Kovacic nel 4-2-3-1 disegnato dal tecnico. Spazio anche per l’ex interista Perisic, pronto a ricoprire il ruolo di esterno alto a sinistra. Di seguito le possibili scelte del tecnico.

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Brozovic, Kovacic; Perisic, Modric, Vlasic; Kramaric.

Fonte: Tuttosport