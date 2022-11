Argentina-Arabia Saudita, Lautaro Martinez si eclissa: la pagella – TS

L’Argentina ha perso la prima sfida del suo mondiale contro l’Arabia Saudita. Lautaro Martinez, in campo per tutta la durata del match, non ha brillato. La pagella secondo Tuttosport

PAGELLA – L‘Argentina cade, in maniera piuttosto sorprendente, contro l’Arabia Saudita. In campo, con l’albiceleste anche Lautaro Martinez. Il “Toro” segna due gol, entrambi annullati per fuorigioco. Col passare dei minuti, con la squadra in difficoltà, si eclissa e non riesce più ad essere pericoloso sotto porta. Voto 5 per l’attaccante dell’Inter secondo Tuttosport.

Fonte: Tuttosport