Lukaku, rinnovo del prestito con l’Inter oggi non più così scontato – Rai

La conferma di Romelu Lukaku anche in vista della prossima stagione non è poi così scontata, soprattutto se la situazione dovesse restare questa. L’Inter attende a braccia aperte l’attaccante belga a gennaio, ma si aspetta un cambio di rotta.

RINNOVO IN DUBBIO – Resta ancora in dubbio la permanenza di Romelu Lukaku all’Inter anche per la prossima stagione. Nei mesi scorsi si è parlato di un accordo già trovato tra il club nerazzurro e il Chelsea per il rinnovo del prestito per il prossimo anno, ma secondo quanto riportato dalla Rai, però, ad oggi la situazione non è poi così scontata. Nel dubbio, non a caso la società sta valutando da tempo la possibilità di acquistare Marcus Thuram dal Borussia Monchengladbach.