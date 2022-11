Lukaku, Martinez avanza una possibilità: «Fa progressi! Non sappiamo…»

Lukaku è ancora fuori per infortunio e mercoledì il Belgio esordirà al Mondiale in Qatar sfidando il Canada (vedi focus). Il Commissario Tecnico belga, Roberto Martinez, in conferenza stampa fa il punto proprio sull’attaccante dell’Inter aprendo a una nuova ipotesi

POSSIBILITÀ – Romelu Lukaku non prenderà parte all’esordio Mondiale del Belgio che mercoledì sfiderà il Canada. Il Commissario Tecnico belga, Roberto Martinez, parla dei progressi dell’attaccante aprendo anche a una nuova ipotesi: «Domani saranno in forma 25 giocatori, manca solo Lukaku. Ieri ha svolto un ottimo allenamento. Siamo contenti dei progressi che sta facendo. Se seguirà i consigli medici, sarà a posto per la terza partita del girone. Non sappiamo se c’è la possibilità che sia pronto per la seconda partita».