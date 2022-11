Mondiali, mercoledì il Belgio dell’assente Lukaku! Rientro con la Croazia?

I Mondiali in Qatar proseguono nella giornata odierna dove si è verificata la prima grande sorpresa, ovvero la sconfitta dell’Argentina di Lautaro Martinez contro l’Arabia Saudita (vedi articolo). Mercoledì tocca a un altro interista, vale a dire Brozovic (vedi articolo) mentre il grande assente sarà Lukaku. Ce la farà il belga a rientrare proprio contro i croati?

GRANDE ASSENTE – I Mondiali in Qatar proseguono nella giornata odierna con la sconfitta dell’Argentina contro l’Arabia Saudita, lo 0-0 tra Danimarca e Tunisia (vedi report) mentre a seguire tocca a Messico-Polonia (ore 17.00) e Francia-Australia (ore 20.00). Mercoledì alle 11.00 scende in campo un altro interista, ovvero Marcelo Brozovic che sfiderà il Marocco con la sua Croazia mentre alle 20.00 tocca al Belgio del grande assente Romelu Lukaku.

Mondiali 2022, Lukaku è il grande assente: ce la farà a rientrare contro la Croazia?

Proprio il numero 90 dell’Inter è tra gli osservati speciali per via di un infortunio che lo sta ancora tenendo fuori e che forse gli permetterà di rientrare per l’ultima partita del Gruppo F, ovvero quella con la Croazia in programma giovedì 1 dicembre. Non è ancora una certezza ma la speranza del CT belga Roberto Martinez è quella. Finora è proprio lui il grande assente di questo Mondiale, tralasciando chi ha dovuto rinunciarci del tutto come Karim Benzema, Sadio Mané e Joaquin Correa. Ce la farà Lukaku a dare il suo contributo in questa concitata fase a gironi?