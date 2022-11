Inter, Thuram e il Mondiale da jolly con la Francia. Il futuro cosa dice?

Marcus Thuram è ormai da molto tempo accostato all’Inter. Saranno mesi di importanti trattative secondo Sky Sport, in cui il giocatore però può attrarre maggiori offerte dal mercato. La convocazione al Mondiale dà una possibilità.

JOLLY – Le notizie degli ultimi giorni non sono molte positive per l’Inter. La trattativa per acquistare Marcus Thuram interrotta lo scorso anno per il suo infortunio e ricominciata in queste settimane rischia di concludersi prima del previsto. Dagli studi di Sky Sport viene confermata la concorrenza sul giocatore francese del Bayern Monaco. Il club tedesco è ovviamente più appetibile da un punto di vista sportivo, ma soprattutto da quello economico. A Monaco di Baviera sono pronti a fare follie per prendere il calciatore a parametro zero: l’Inter è avvertita. Intanto Thuram sarà per la prima volta nella sua carriera protagonista del Mondiale in Qatar. Sarà un jolly viste le numerose assenze, tra cui l’ultima di Karim Benzema. L’Inter è interessata da tanto tempo perché è un attaccante duttile, gioca sia da esterno che da punta centrale. Interessante è capire se il francese sia disposto a venire dove ha già giocato il padre.