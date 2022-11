Lautaro Martinez, Mondiale in salita! Messico crocevia, aumenta pressione

Lautaro Martinez ha dato inizio oggi al suo primo Mondiale e sicuramente non come avrebbe immaginato (vedi articolo). Il percorso inizia dunque in salita ma ovviamente non c’è da fare drammi, anche se la sfida con il Messico diventa già un crocevia importante. Il Toro sa gestire la pressione e dovrà spingere al massimo

PRESSIONE – Lautaro Martinez ha esordito in Qatar e sicuramente non come avrebbe voluto. Il numero 10 dell’Inter mette a segno anche due gol, ma entrambi vengono annullati per fuorigioco, di cui uno millimetrico. Nel secondo tempo l’Argentina si scioglie dopo il pareggio dell’Arabia Saudita e anche lui si perde. Un inizio certamente in salita e non semplice da gestire dal punto di vista emotivo dato che la Nazionale Albiceleste è tra le favoritissime per il trionfo finale. Lautaro però in tutti questi anni di Inter ha imparato a gestire la pressione, come dimostra la sua stagione finora. Anche la squadra di Simone Inzaghi ha avuto un inizio shock con qualche alto e basso dello stesso Lautaro. Ma mentre fino a qualche anno fa questo poteva rappresentare un problema, adesso la maggior esperienza e la maturità sono diventate ottime alleate.

Lautaro Martinez, la sfida con il Messico per rimettersi in carreggiata: servirà leadership e grinta

Certamente in un Mondiale il tempo a disposizione per poter rimettersi in carreggiata è relativamente poco. La sfida con il Messico, in programma sabato 26 novembre alle 20.00, diventa già un crocevia importante per il passaggio del turno. Lautaro dovrà mettere in campo tutta la sua grinta e la sua leadership per spingere l’Argentina verso i 3 punti.