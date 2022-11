Inter, chi è Ferdi Kadioglu? La dirigenza interista prepara un Emre-bis!

L’Inter continua a lavorare sul mercato durante lo stop per i Mondiali in Qatar. Secondo il portale turco Asport uno degli obiettivi della squadra nerazzurra è Ferdi Kadioglu, giovane talento del Fenerbahce (vedi articolo).

CERTEZZA – Ferdi Kadioglu è una certezza in Turchia. Alla tenera età di 23 anni il calciatore ha già conquistato l’allenatore Jorge Jesus e il centrocampo del Fenerbahce. Secondo il giornale turco Asport su di lui è forte la pressione dell’Inter, che sta cercando il futuro sostituto di Roberto Gagliardini, ormai in partenza. Kadioglu è un trequartista molto valido e duttile. Il suo ruolo naturale è quello di centrocampista di destra, ma viene spesso utilizzato anche al centro o sulla fascia opposta. In questa stagione il turco ha già giocato 26 partite, tra cui 6 con la Turchia in Nations League. Le restanti sono state disputate con il club tra Super-Lig, Europa League, Play-Off di Europa League e qualificazioni di Champions League. La valutazione di mercato è molto alta, si parla addirittura di 25 milioni di euro e la possibilità di acquistarlo non è delle più elevate.

Inter, Kadioglu come Emre? Ecco la scheda tecnica

FUTURO – Il centrocampista classe 1999 Ferdi Kadioglu impressiona per la sua grande duttilità. Può giocare in qualsiasi ruolo e bene nel mezzo del campo. L’occasione di acquistarlo riporta agli anni di Emre Belozoglu, la “zanzara” da 115 presenze con la maglia dell’Inter. Ha grandi capacità di trovare gli spazi giusti, ha un ottimo controllo di palla e velocità adeguata per essere un pericolo costante per le difese avversarie. Kadioglu prova e riesce spesso nell’uno contro uno e ama gestire il possesso della sua squadra palla al piede. I suoi 174 centimetri gli permettono di lavorare bene anche con il baricentro basso e nonostante la poca fisicità. I passaggi sono la sua caratteristica tecnica di spicco. Pochi assist per lui in questa stagione (solo 2), ma continua partecipazione in zona offensiva con il Fenerbahce. Il grande difetto del calciatore è proprio la bassa incisività in termini di gol e passaggi vincenti. La sua posizione avanzata dovrebbe portare a numeri diversi. 25 milioni e la concorrenza del Napoli porteranno la dirigenza a cambiare obiettivo?