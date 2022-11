FOTO – Lautaro Martinez motiva i suoi dopo la sconfitta all’esordio

Lautaro Martinez prova a mettersi subito alle spalle la sconfitta nell’esordio Mondiale contro l’Arabia Saudita.

PENSARE POSITIVO – Il numero 22 dell’Argentina ha pubblicato un post su Instagram, accompagnandolo con questa descrizione: «Risultato che non volevamo. Bisogna riposare e pensare a quello che arriva. POSITIVO. Confido in questo gruppo, in questa squadra». Un modo per provare ad archiviare subito la sconfitta contro l’Arabia Saudita e pensare alle prossime partite.

Ecco la foto postata dal numero 22 argentino su Instagram.