Lautaro Martinez: «Queste settimane ho avuto un fastidio alla caviglia»

Lautaro Martinez ha parlato con RaiSport del suo rigore decisivo e della forma fisica riscontrata negli ultimi giorni. L’Argentina ha passato i quarti di finale contro l’Olanda ed è pronta adesso per affrontare la Croazia.

PROBLEMI – Lautaro Martinez torna finalmente decisivo, la prima volta in questi Mondiali in Qatar. Ai microfoni di RaiSport il numero 10 dell’Inter ha commentato così la vittoria della sua Argentina sull’Olanda: «Era un rigore decisivo perché era l’ultimo. Importante che l’Argentina sia passata e siamo contenti per questo. Queste settimane avevo un fastidio alla caviglia, ho lavorato tanto per rimettermi in forma, per recuperare dal problema alla gamba. Oggi sono partito dalla panchina, nonostante questo sono soddisfatto del mio lavoro ma non è ancora finito nulla. Devo pensare a recuperare e alla Croazia. Speriamo e lavoriamo per vincere la coppa. Dobbiamo preparare la partita successiva, poi vediamo».