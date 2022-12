Lombardo: «Lautaro Martinez, rigore decisivo che può essere importante»

Lautaro Martinez ha segnato il rigore decisivo per portare l’Argentina in semifinale dei Mondiali. Il giornalista Marco Lombardo ha parlato da Sportitalia del numero 10 dell’Inter, che può cambiare il suo futuro in Qatar.

IMPORTANTE – Lautaro Martinez è stato decisivo proprio nella partita più dura di questi Mondiali. L’Argentina ha vinto ai rigori contro l’Olanda e l’attaccante dell’Inter ha colpito dal dischetto per l’ultimo tiro decisivo. Il giornalista Marco Lombardo ha detto questo sul numero 22 della Seleccion da Sportitalia: «Ogni tanto Lautaro Martinez con i rigori ci litiga, oggi ha tirato veramente bene. Rigore decisivo dei suoi Mondiali che può portare qualcosa di importante. Stasera lo spirito dell’attaccante argentino credo sia alle stelle. L’attaccante soffre questi momenti di digiuno e sembra cadere in depressione, ma ora può riprendersi».