Prima Pagina IN Edicola: Smalling riecco Juventus-Inter! Lautaro Martinez gol

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Ride un solo re. È il Mondiale dei rigori: Messi vola in semifinale con la Croazia, Neymar a casa. Leo (assist e gol) esalta l’Argentina, di Lautaro Martinez il colpo di grazia all’Olanda (5-6).

TUTTOSPORT

Smalling riecco Juventus-Inter! Il contratto con la Roma in scadenza a giugno fa gola ai bianconeri e Allegri apprezza le qualità del centrale inglese: altro duello con Marotta dopo quello per Thuram. Messi, lacrime di felicità. Il genio di Leo esalta l’Argentina fino ai tiri dal dischetto, dopo l’incredibile aggancio dell’Olanda con Weghorst al 101′ (2-2): decide Lautaro Martinez.