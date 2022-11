Lautaro Martinez nell’idea di Scaloni: nessun dubbio per il debutto

Si avvicina il giorno del debutto al Mondiale dell’Argentina, martedì alle 11 italiane contro l’Arabia Saudita. Dal quotidiano sportivo Diario Olé arrivano le prime indicazioni sulle possibili scelte di Lionel Scaloni: nessun dubbio sulla presenza di Lautaro Martinez dal primo minuto.

TITOLARE – Lionel Scaloni prepara la formazione dell’Argentina che debutterà al Mondiale martedì contro l’Arabia Saudita. Un dubbio soltanto sul modulo, se schierare un 4-2-3-1 o un 4-3-3. Ma nessun dubbio sulla presenza dal primo minuto di Lautaro Martinez, che si prepara per il suo debutto assoluto nella competizione. L’attaccante dell’Inter è la costante della selección come attaccante di riferimento. Martedì non sarà differente.