Inter, il jolly del Napoli in campo per Polonia-Arabia Saudita. Occhi aperti

Continuano i Mondiali in Qatar e l’Inter in questo weekend avrà tanto da osservare. Nella partita delle 14 tra Polonia e Arabia Saudita partirà dal primo minuto un jolly della prossima avversaria in campionato, ossia il Napoli.

TITOLARE – L’Inter affronterà nella prossima partita di Serie A del 4 gennaio il Napoli di Luciano Spalletti. Proprio uno dei giocatori dell’allenatore di Certaldo alle 14:00 partirà da titolare nel match tra Polonia e Arabia Saudita dei Mondiali del Qatar. Si tratta di Piotr Zielinski, che per ora non ha ancora lasciato il segno nella competizione. La sua nazionale ha estremamente bisogno di una vittoria per sperare nella qualificazione, in caso di pareggio o di sconfitta ci potrebbe essere l’eliminazione già quest’oggi. L’esito finale dipende dalla gara di questa sera tra Argentina e Messico. La Polonia cerca il primo successo, a Zielinski è richiesta una prestazione eccellente. l’Inter osserva attentamente.