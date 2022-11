Inter, i primi ricavi possono venire dall’Argentina: Colidio l’indiziato

L’Inter sta preparando un piano per poter ottenere ricavi utili per migliorare la squadra a partire da gennaio. Uno degli indiziati a lasciare la squadra nerazzurra a titolo definitivo gioca ora in Argentina: Facundo Colidio.

RITROVATO – L’Inter è pronta a cedere uno dei suoi talenti della Primavera acquistato qualche anno fa. Nel lontano 2017 Facundo Colidio si è unito al club nerazzurro, che ha speso per lui circa 6 milioni. L’attaccante proveniente dal Boca Juniors aveva grandi estimatori, ma il suo exploit non è durato molto. In Italia l’esperienza non è andata secondo le aspettative e nel gennaio scorso il calciatore argentino è stato ceduto in prestito al Tigre. Nel campionato sudamericano Colidio ha ritrovato la sua dimensione, incantando i tifosi e catturando l’attenzione di numerosi club.

POSSIBILE RISCATTO – Facundo Colidio ha segnato 8 gol e siglato 8 assist in 44 partite giocate. L’Inter ha così la possibilità di ricavarne dei guadagni, puntando alla cessione a titolo definitivo. Si parla di un interesse del Racing, che vuole conquistare il titolo dopo la delusione della scorsa stagione. Anche lo stesso Tigre vorrebbe riscattarlo, ma a cifre più contenute. La dirigenza nerazzurra conta di ottenere profitti che possano rendere la società attiva sul mercato.