Skriniar, tutto tace e gennaio si avvicina. Inter, serve lo sprint rinnovo

Uno dei temi più caldi in casa Inter, lo sappiamo, è il rinnovo di Milan Skriniar. Al momento tutto sembra fermo, con le parti che hanno comunque reso chiara la volontà di proseguire insieme. Gennaio però si avvicina.

SPRINT RINNOVO – Lo sanno anche i muri, il contratto di Milan Skriniar è in scadenza nel giugno del 2023. Il che porta chiaramente ad accelerare le trattative per un rinnovo che è sicuramente stato tirato fin troppo per le lunghe. Complice anche l’incursione in estate del PSG, che non ha tuttavia raggiunto le richieste economiche imposte dall’Inter per la cessione dello slovacco. Adesso si lavora per il rinnovo di Skriniar, sebbene ultimamente le notizie relative ai progressi delle trattative si siano leggermente spente. Naturalmente si lavora sottotraccia, ma finché non arriva un annuncio non si può stare tranquilli. Specialmente con gennaio in arrivo.

PAUSA DA SFRUTTARE – Lo stop per i Mondiali va sfruttata al meglio, in questo senso. Proprio perché, lontani dalle pressioni del campo, è più facile concentrarsi sui temi esterni. Il rinnovo di Skriniar ha la priorità al momento, anche perché più le trattative tirano per le lunghe, più aumenta il pericolo che sul tavolo del difensore arrivino offerte difficili da rifiutare. La volontà dello slovacco è stata resa nota, con la disponibilità di restare all’Inter anche a cifre minori rispetto a quelle che potrebbero arrivare dal PSG o altri club (vedi articolo). Ma adesso serve uno sprint da parte della società, per basare il futuro anche su Milan Skriniar.