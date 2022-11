Skriniar dice no al PSG! Loro si concentrano su un giocatore del Milan

Milan Skriniar non ha ancora firmato il suo nuovo contratto con l’Inter, ma secondo quanto riportato dal collega Federico Masini oggi su Sportmediaset, il difensore slovacco ha allontano il PSG. Ora i francesi si sarebbero concentrati su un difensore del Milan.

ALTRO OBIETTIVO – Milan Skriniar per tanto tempo è stato un obiettivo concreto del PSG, soprattutto la scorsa estate. L’Inter, però, ha ribadito in più riprese la sua importanza e per questo farà di tutto per rinnovare il suo contratto che, ad oggi, non ha ancora firmato. Lo slovacco dal canto suo ha già fatto sapere ai francesi di non volersi muovere da Milano e, se non ci saranno clamorose rotture, firmerà il suo nuovo contratto. L’Inter, invece, è pronta a offrirgli un nuovo stipendio da 6 milioni a stagione più bonus. I prossimi incontri saranno decisivi sotto questo punto di vista. Per questo motivo i francesi del PSG starebbero pensando di cambiare obiettivo, osservando sempre con attenzione il mercato in Serie A, in particolare in casa Milan. Nonostante il rinnovo di Pierre Kalulu, il francese è oggi un obiettivo del club parigino dopo aver abbandonato la pista Skriniar.

Fonte: Sportmediaset