Mondiali, le statistiche condannano l’Inter: Fenerbahce sul tetto del mondo!

Le statistiche sui Mondiali in Qatar non sorridono affatto all’Inter di Simone Inzaghi e ai suoi convocati con le rispettive nazionali. La vera sorpresa della competizione è il Fenerbahce, squadra proveniente dalla Turchia.

NO GOL – I dati non sono affatto positivi per l’Inter e i suoi convocati ai Mondiali in Qatar. Dalla squadra di Simone Inzaghi non è ancora arrivato nessun gol, nonostante la presenza di giocatori offensivi come Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Il primo ha deluso all’esordio con l’Argentina, il secondo è ancora alle prese con i soliti problemi fisici. Incredibilmente il club che ha più gol nella competizione è il Fenerbache: Enner Valencia con 3 e Michy Batshuayi con 1 rete rendono la squadra turca la più prolifica del mondo. Alle spalle si posiziona addirittura il Milan, che conta all’attivo i 2 gol di Olivier Giroud con l’Australia e la rete di Rafael Leao con il Ghana. Il Paris-Saint-Germain segue con Mbappé, Soler e Messi. Grande delusione dalle parti di Appiano, dove si ha voglia di vedere i calciatori nerazzurri giocare e sorprendere nella competizione più importante di tutte.