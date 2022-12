FOTO – Eto’o si scusa per l’aggressione: «Reazione che non corrisponde alla mia personalità»

Samuel Eto’o è stato protagonista suo malgrado di un bruttissimo episodio che lo ha visto aggredire personalmente un report e Youtuber algerino (vedi QUI). L’ex attaccante dell’Inter oggi Presidente della Federazione calcistica del Camerun ha chiesto scusa attraverso i social.

LE SCUSE – Samuel Eto’o attraverso una storia pubblicata su Instagram si scusa con tutti per l’aggressione al tifoso algerino, ma si giustifica: «Vorrei scusarmi per aver perso la pazienza e aver reagito in un modo che non corrisponde alla mia personalità. Chiedo scusa al pubblico per questo spiacevole incidente. Mi impegno a continuare a resistere alle continue provocazioni e alle vessazioni quotidiane di alcuni sostenitori algerini. In effetti, dalla partita Camerun-Algeria del 29 marzo, sono stato bersaglio di insulti e accuse di frode senza alcuna prova. Durante questa Coppa del Mondo, i tifosi camerunesi sono stati molestati e infastiditi dagli algerini sullo stesso argomento. Tutti i ricorsi presentati dalla Federcalcio algerina alle giurisdizioni competenti sono stati respinti. Chiedo pertanto alle autorità e alla Federazione algerine di assumersi le proprie responsabilità per porre fine a questo clima malsano prima che si verifichi una tragedia più grave».

Fonte: Instagram [Eto’o]