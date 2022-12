Inter, dal ritiro di Malta i primi indizi di mercato: due verso la conferma

L’Inter, a Malta, continua il lavoro di preparazione in vista della ripartenza del campionato. Dal ritiro arrivano le prime indicazioni in chiave mercato. Due calciatori sembrano vicini alla conferma

CONFERME – L’Inter, in ritiro a Malta, continua il lavoro di avvicinamento alla sfida al Napoli del 4 gennaio. Già dai primi giorni di ritiro, e dall’amichevole contro lo Gzira United, sono arrivate preziose indicazioni, soprattutto in chiave mercato. Gosens e Bellanova, hanno confermato le buone prestazioni mostrate prima della sosta per il Mondiale. Per motivi diversi, entrambi, erano a rischio addio dall’Inter: il tedesco, persa la Nazionale e chiuso da Dimarco, sembrava destinato alla Bundesliga. Per il talento italiano, ultimo per minuti in campo nella rosa di Inzaghi, il riscatto dal Cagliari sembrava lontanissimo. Adesso, invece, la situazione è mutata.

NO ADDII – Per Gosens si fa sempre più concreta l’ipotesi permanenza all’Inter. Il tedesco, seppur scontento per lo scarso minutaggio, non ha mai fatto mancare serietà e spirito di sacrificio, doti che sono molto apprezzate da Inzaghi e dal gruppo. I gol contro Barcellona e Bologna possono aver definitivamente riacceso la scintilla dell’ex Atalanta che, a meno di clamorose offerte, rimarrà a Milano per giocarsi le sue chance in ballottaggio con Dimarco. Bellanova, sorpresa gradita delle ultime sfide di novembre, procede spedito verso il riscatto: se il calciatore dovesse confermare le ottime sensazioni mostrate sin qui i 7 milioni pattuiti col Cagliari per il risccatto potrebbero essere un vero e proprio affare.