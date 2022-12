Zaniolo-Roma, stallo sul rinnovo! Cessione possibile, Inter osserva – CdS

Nicolò Zaniolo ha il contratto in scadenza con la Roma nel 2024 ed il rinnovo, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, non è una priorità. Si paventa la cessione del centrocampista: l’Inter osserva interessata la vicenda

CESSIONE –. La situazione relativa a Nicolò Zaniolo, in casa Roma, è decisamente mutata negli ultimi mesi. Secondo il Corriere dello Sport, la società giallorossa non ha più l’urgenza di rinnovare il contratto del calciatore, in scadenza nel 2024. Ma anche l’entourage del calciatore non ha fretta e spinge per portare il calciatore vicino alla scadenza, per avere più potere contrattuale. La società giallorossa, però, non vuole cogliere il rischio di perdere il calciatore a zero. In caso di fumata nera, il calciatore continuerebbe fino a giugno nella capitale, per poi essere ceduto in estate. L’Inter, che detiene il 30% sulla futura rivendita del calciatore, osserva interessata la vicenda.

Fonte: Corriere dello Sport – Guido D’Ubaldo