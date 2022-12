Argentina, provate due formazioni ma in entrambe manca Lautaro Martinez

Dopo le prime possibilità sprecate con l’Argentina, nella fase ai gironi dei Mondiali, per Lautaro Martinez c’è sempre meno spazio. Secondo quanto riporta TyC Sports, nelle mosse provate in allenamento dal CT Scaloni, per la sfida dei quarti contro l’Olanda, l’attaccante dell’Inter non figurerebbe.

ASSENZA – Dopo essersi distinto in campo con l’Inter, in Serie A, Lautaro Martinez (vedi focus) avrebbe dovuto dare un’ulteriore conferma nel corso di questi Mondiali. Invece, l’attaccante nerazzurro ha deluso le aspettative dell’Argentina e, da titolare nelle prime partite della fase a girone, si è poi trasformato in riserva di Julián Alvarez nelle ultime e in quelle a eliminazione diretta. Secondo quanto riportato da TyC Sports, infatti, nell’allenamento alla vigilia della sfida ai quarti contro l’Olanda, Lionel Scaloni avrebbe provato ben due formazioni diverse. In entrambe, però, chi non figura è proprio Lautaro Martinez. Nel 4-3-3 schierato sono presenti: Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Christian Romero, Nicholas Otamendi, Nicholas Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julian Alvarez, Angel Di Maria. Il 5-3-2, invece, sarebbe composto da: Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Christian Romero, Nicolas Otamendi, Lysandro Martinez, Marcos Acuña; Enzo Fernandez, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julian Alvarez. Il CT dell’Argentina, quindi, sembrerebbe aver recuperato sia De Paul che Di Maria, entrambi reduci da un affaticamento muscolare. La speranza, comunque, è quella di vedere in campo Lautaro Martinez, magari nel corso della gara che, in caso di parità, potrebbe prolungarsi ai tempi supplementari o, eventualmente, ai rigori.

Fonte: TyC Sports