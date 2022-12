Lautaro Martinez, partita più importante in carriera con l’Olanda? Pressioni

Lautaro Martinez disputerà tra poche ore la partita più importante della sua carriera: i quarti di finale dei Mondiali con la sua Argentina, che affronterà l’Olanda. Il calciatore dell’Inter cerca ancora il suo primo gol, reggerà la pressione?

TENSIONE – Argentina-Olanda è una delle partite di più alta tensione nel prossimo turno dei Mondiali. La storia che precede questo match è molto interessante: dai rapporti tra Di Maria e van Gaal, fino alla semifinale vinta dalla Albiceleste nel 2014 ai calci di rigore. Lautaro Martinez sarà protagonista, tra poche ora giocherà la partita più importante della sua carriera. Il Commissario tecnico Lionel Scaloni non ha ancora deciso i titolari (vedi articolo), ma è probabile che parta dal primo minuto ancora Julian Alvarez.

Lautaro Martinez, primo gol ai Mondiali?

MINUTI – Lautaro Martinez non è di certo abituato alla panchina a Milano. Con l’Inter difficilmente il numero 10 entra a partita in corso, soprattutto in questa stagione al netto degli infortuni di Romelu Lukaku e Joaquin Correa. Non c’è perciò l’abitudine a sopportare questa situazione, ma se la nazionale lo richiede il toro deve rispondere. Scaloni ha assoluto bisogno di avere risposte dal suo attaccante, che potrà essere la carta vincente nel secondo tempo. Lautaro Martinez ha spesso dimostrato di saper gestire le pressioni, ma il suo umore gli può giocare brutti scherzi, come accade nei suoi lunghi periodi di digiuno. Domani il giocatore dell’Inter segnerà il suo primo gol ai Mondiali?