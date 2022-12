Skriniar e i suoi inizi: «Ecco quando ho capito di poter fare il calciatore»

Skriniar parla delle sue origini e di come ha iniziato a giocare a calcio. Il difensore slovacco dell’Inter ringrazia la città nella quale si è trasferito a 11 anni raccontando cosa lo ha aiutato ad andare avanti. Di seguito le sue dichiarazioni a Where are you from?, nuovo format di Inter TV

INIZI – Milan Skriniar racconta l’inizio della sua carriera: «La mia città di origine ha circa 20mila abitanti, gente che lavora in fabbrica. Una città piccolina. Io ho iniziato a giocare lì a 4 anni, poi a 11 mi sono trasferito in un’altra città e da 12 anni ho giocato lì. Sono contento che la mia città due anni fa è riuscita ad andare in Serie A però purtroppo sono retrocessi. A 11 anni a Zilina ho fatto allievi e primavera e quando avevo 16/17 anni sono andato in prima squadra, poi da lì ho capito che potevo diventare calciatore».

GRATITUDINE – Skriniar deve molto alla città nella quale si è trasferito: «Quanto mi ha influenzato? Tanto perché comunque c’erano anche altri giocatori di altre città, eravamo sempre insieme solo ragazzi e senza genitori. Dico che è una delle squadri più forti che c’è in Slovacchia quindi mi ha aiutato tantissimo. Il piatto tradizionale sono una specie di gnocchi con le patate conditi con un formaggio tipico slovacco molto forte. Cosa c’è da vedere? Abbiamo bellissime montagne dove vengono spesso dalla Polonia e dalla Germania».